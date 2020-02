Coronavirus: Zaia, ‘indicazioni per ordinanza siano validate da Iss’

Venezia, 28 feb. (Adnkronos) – “Ho chiesto al Governo che le prossime indicazioni che daremo in merito all’ordinanza siano validate dall’Istituto Superiore di Sanita’, dal Ministero, dai virologi e dal mondo scientifico. Nero su bianco, sottoscrivano le misure da adottare, visto che in questa settimana abbiamo assistito a dichiarazioni non concordi. E’ fondamentale che le Regioni abbiano indicazioni vere, serie, validate”. Lo ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia.

“Perche’ 6.800 tamponi? Per mia decisione, il focolaio di Vo’ sta diventando un centro di riferimento epidemiologico, fornendoci dati importanti per lo studio del virus e della sua diffusione. Abbiamo raccolto dati importantissimi: siamo l’unica comunita’ che e’ riuscita a testare una popolazione”, ha poi aggiunto il Governatore.

