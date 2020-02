Coronavirus: il Partito dei Veneti in 10 piazze per dire ‘basta alla psicosi’

Venezia, 28 feb. (Adnkronos) – Dieci brindisi in dieci località diverse del Veneto, ma alla fine potrebbero essere anche molti di più gli appuntamenti che nascono questo fine settimana su impulso del Partito dei veneti, formazione politica autonomista che fa capo in Regione al consigliere regionale Antonio Guadagnini. Sotto lo slogan “I nostri ‘spriss’ sono più forti della vostra paura” gli attivisti del Partito dei veneti si stanno organizzando per una serie di flash mob in numerosi bar del Veneto per festeggiare contemporaneamente il “cao del’anno” ovvero l’antico capodanno veneto che la tradizione collocava appunto con l’ultimo giorno di febbraio ed anche l’auspicabile fine dell’emergenza coronavirus con l’ashtag #ilVenetoNonSiFerma .

“Il motivo per cui abbiamo lanciato questa iniziativa è perchè è ora di far finire questa psicosi collettiva – ha spiegato oggi in conferenza stampa Antonio Guadagnini – Premesso che un conto è la prudenza, un conto i timori eccessivi che vediamo in questi giorni di strade e piazze deserte, invitiamo i veneti a riprendere possesso delle proprie città, ad uscire nei bar, nei ristoranti, a tornare a vivere.

(Adnkronos)