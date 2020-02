Padova, 28 feb. (Adnkronos) – Protesta specifica di un centinaio di cittadini di Vò, che stamattina hanno inscenato un flash mob nella piazza centrale di fronte al municipio issando grandi striscioni con le scritte ‘liberateci’. I residenti del comune padovano, ai piedi dei Colli Euganei, sono preoccupati per le imprese locali, che rischiano di chiudere, e per questo chiedono almeno di riaprire i varchi per le merci.

