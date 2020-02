Coronavirus: confronto governo-Regioni, verso allentamento misure

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – E’ in corso, in queste ore, un confronto tra il governo e le tre Regioni più esposte al Coronavirus, ovvero Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. A quanto apprende l’Adnkronos da fonti di governo, benché per queste tre regioni dovrebbero restare in piedi regole più ferree rispetto alle altre, si va comunque verso un ‘allentamento’ graduale delle misure. Innanzitutto l’ordinanza, che scade domenica, non dovrebbe valere per tutte e sei le regioni del Nord finora coinvolte: Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Liguria dovrebbero avere una sorta di ‘downgrade’, rendendo gradualmente valide per loro le misure adottate martedì scorso per le Regioni senza cluster -13 in tutto- dai disinfettanti nei luoghi pubblici alle pulizie straordinarie sui mezzi di trasporto.

