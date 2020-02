Coronavirus: Confartigianato Padova, aperto sportello Sos

Padova, (Adnkronos) – “In queste giornate difficili determinate dall’emergenza Coronavirus, riteniamo importante lanciare un messaggio positivo, che trasmetta la volontà di un ritorno alla normalità. Per questo, vogliamo lanciare la campagna #artigianicoraggiosi, mostrando la realtà delle attività lavorative che in questi giorni stanno affrontando le difficoltà, ma sono attive e presenti!”. Il Presidente di Confartigianato Imprese Padova Roberto Boschetto lancia un appello a tutte le imprese della provincia di Padova perché si uniscano alla campagna social che racconta la voglia delle aziende padovane di andare avanti.

“Tornare alla normalità, applicando le precauzioni necessarie, è l’atteggiamento costruttivo per ritornare a vivere le nostre città – prosegue Boschetto – gli imprenditori coraggiosi sono i veri protagonisti di questo momento: aspettiamo le vostre fotografie all’indirizzo [email protected] che vi ritraggano nella vostra attività lavorativa, per lanciare il messaggio che noi vogliamo andare avanti!”.

