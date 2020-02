Coronavirus: assessore veneto, ‘panico non sfiora determinazione nostri imprenditori’

Venezia, 28 feb. (Adnkronos) – “Non riesco a cancellare dalla mente questa frase: ‘il lavoro per me non è mai stata una fatica’. La ha ripetuta ieri un imprenditore trevigiano, illustrandomi la sua azienda in piena attività. Questi sono in Veneti nei giorni del Coronavirus. Gente che non si è fermata per un attimo, che non si è fatta contagiare dal panico, lavorando come e più di sempre”. Questo il commento dell’assessore regionale allo Sviluppo Economico, del Veneto, Roberto Marcato all’indomani di una serie di visite istituzionali che lo hanno portato in Provincia di Treviso per incontrare titolari e personale di alcune realtà imprenditoriali.

Insieme al collega Presidente della 6° Commissione Consiliare, nell’arco del pomeriggio, infatti, ha visitato la Biemmereti-Sogno Veneto di Sernaglia della Battaglia, la Eclisse Spa e la Padoin Stampi di Pieve di Soligo. Le ultime due aziende, quest’anno, celebrano rispettivamente il trentennale e il cinquantenario dalla fondazione.

“Ho conosciuto tre grandi realtà, simbolo eccellente di quella passione per il lavoro e fare impresa che per noi veneti è quasi una religione – sottolinea l’Assessore -. Tre aziende meravigliose, tutte nate nel garage di casa e oggi, nei rispettivi settori, leader a livello mondiale”.

