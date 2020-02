Raccontiamo le imprese che hanno voglia di andare avanti!

In queste giornate difficili determinate dall’emergenza Coronavirus, come Associazione riteniamo importante lanciare un messaggio positivo al territorio che trasmetta la volontà di un ritorno alla normalità.

Il nostro è un appello di positività e un modo per sostenere a livello morale chi, come i nostri associati della zona di Vo’ Euganeo, ha avuto serie ripercussioni per le dinamiche legate all’isolamento.

Per questo vogliamo lanciare la campagna #artigianicoraggiosi, mostrando la realtà delle attività lavorative che in questi giorni stanno affrontando le difficoltà di questi giorni, ma sono attive e presenti.

Tornare alla normalità, applicando le precauzioni necessarie, è l’atteggiamento costruttivo per ritornare a vivere le nostre città.

Le attività dei nostri artigiani scandiscono le nostre giornate, ci forniscono prodotti e servizi con competenza e professionalità.

Gli #artigianicoraggiosi sono i veri protagonisti: aspettiamo le vostre fotografie all’indirizzo [email protected] che vi ritraggano nella vostra attività lavorativa, per lanciare un segno di ripresa e di sostegno!

Indicazione per l’uso delle immagini

La risposta alla presente campagna, attraverso l’invio dell’immagine o video, vale come accettazione all’utilizzo e alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini, sul sito internet e sulla pagina Facebook di Confartigianato Imprese Padova per la campagna “Artigiani Coraggiosi” e che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo. La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata o e-mail a: [email protected]

(Unione Provinciale Artigiani Padova)