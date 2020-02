Dieci comportamenti da seguire CORONAVIRUS

1- Lavati spesso le mani;

2- Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

3- Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani;

4- Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci;

5- Non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico;

6- Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

7- Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate;

8- I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;

9- Contatta il Numero Verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni;

10- Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo Coronavirus.

Da aggiungere, inoltre, che il contagio non avviene andando a mangiare in un ristorante cinese. Infine, per quanto riguarda ciò che sta accadendo in Lombardia e nel Veneto, ricordiamo quanto raccomandato dalle Regioni Lombardia e Veneto: «Chi ha avuto un contatto diretto con le persone contagiate deve subito chiamare per fare il tampone. Solo chi ha avuto un contatto stretto con le persone contagiate senta le strutture sanitarie per gli accertamenti».

(Confesercenti Veneto Centrale)