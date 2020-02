Coronavirus: sindaco Vicenza, ‘niente allarmismi ma il fenomeno non va sottovalutato’ (3)

(Adnkronos) – Come richiesto dall’ordinanza, inoltre, il Comune ha rinviato le prove di due concorsi pubblici per istruttore amministrativo e per collaboratore operaio e i corsi di formazione per i dipendenti previsti in questa settimana. Sul fronte scolastico, il servizio educativo fa sapere che i genitori non devono annullare i buoni pasto dei giorni di chiusura perché l’operzione viene fatta autonomamente dal sistema informatizzato.

Attenzione, infine, alle truffe messe in atto da sciacalli senza scrupoli: sono stati infatti segnalati tentativi di intrusione nelle abitazioni da parte di falsi operatori sanitari che si presentano alla porta di casa con la scusa di dover disinfettare i locali. Al riguardo l’Ulss precisa che non è stato attivato alcun servizio di questo tipo.

Per informazioni relative alle disposizioni in vigore nel Comune di Vicenza, l’Ufficio relazioni con il pubblico di piazza Biade 26 ha attivato un call center telefonico no stop che risponde al numero 0444221360 dalle 9 fino alle 18.30, almeno fino a giovedì. Per informazioni di tipo sanitario si possono chiamare i numeri verdi della Regione Veneto 800462340 e dell’Ulss 8 Berica 800277067. Per emergenze mediche ci si deve rivolgere al 118. Aggiornamenti sull’evolversi della situazione saranno pubblicati sul sito www.comune.vicenza.it e sulle pagine istituzionali dei principali social.

(Adnkronos)