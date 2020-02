Coronavirus: conte (anci veneto) ai sindaci, ‘applicare l’ordinanza e massima attenzione’

Venezia, 24 feb. (Adnkronos) – La struttura di Anci Veneto in queste ore continua a lavorare senza sosta per dare supporto ai sindaci. In particolare è stata inviata questa mattina una circolare con l’obiettivo di guidare le amministrazioni nell’applicazione dell’ordinanza come conferma il presidente di Anci Veneto, Mario Conte: “Anci Veneto, tramite la propria struttura, ha attivato un servizio di supporto ai Comuni, soprattutto per fornire indicazioni utili sull’applicazione dell’Ordinanza del Ministro della Salute e del Presidente della Regione, e chiarire i dubbi sull’interpretazione. Anci nazionale ha altresì istituito un help desk informativo pronto a fornire supporto ai Sindaci nonché raccogliere sollecitazioni e quesiti da condividere in sede di comitato operativo della Protezione Civile. Si cerca così di facilitare il lavoro dei Comuni in questa fase particolarmente difficile”.

“Anci Veneto è a fianco dei sindaci in particolare a quella delle zone più critiche. La priorità ora è applicare con efficacia l’ordinanza in ogni suo punto. E oltre all’appello già fatto nei giorni scorsi di far riferimento esclusivamente alle fonti ufficiali chiediamo ai cittadini massima collaborazione con le autorità ed i sindaci per facilitare la gestione di questa fase delicatissima”, conclude.

(Adnkronos)