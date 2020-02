Coronavirus: confagricoltura veneto, agriturismi in crisi (3)

(Adnkronos) – Anche Alberto Sartori, di Agriturist Verona, ha avuto la defezione da parte di una grossa ditta per una convention, con persone in arrivo da tutta Italia. “Io lavoro molto con i gruppi in arrivo da tutta Italia e temo che le varie ordinanze regionali sulla messa in quarantena di veneti e lombardi ci possano danneggiare. Per gli agricoltori l’enoturismo e l’agriturismo sono attività importanti: se si bloccassero subiremmo un grosso contraccolpo economico”.

Nel Veronese, oltre ai corsi, è stato sospeso anche il raduno nazionale sul lago di Garda del sindacato pensionati Anpa di Confagricoltura, previsto a Bardolino il 12 marzo, che prevedeva l’arrivo di 400 agricoltori da tutta Italia. “Siamo molto dispiaciuti – dice Pietro Spellini, presidente dei pensionati di Confagricoltura Verona -, ma è stata un’azione prudenziale, data l’età dei partecipanti”.

