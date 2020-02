Coronavirus: Avis Veneto, sistema sangue è sicuro e continuamente monitorato (2)

(Adnkronos) – “Sono misure che rafforzano la tutela dei donatori e quindi dei riceventi, ma che i donatori già conoscono – continua Brunello – gli avisini sanno che se sono in buona salute possono donare e che se si sentono poco bene o hanno soggiornato in zone a rischio, invece no. Senza allarmismi. Il donatore di sangue ha un alto senso civico e di responsabilità, perché sa che il suo dono è indispensabile. Ora più che mai”.

Se le Avis possono continuare l’attività donazionale, non possono invece, al momento, fare tutto il resto. In base dall’ordinanza del Ministero della Salute, d’intesa con la Regione Veneto di ieri, anche per le Avis è prevista la “sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa” fino al 1 marzo. Rinviate quindi a data da destinarsi anche tutte le assemblee comunali che numerose erano in calendario questa settimana.

