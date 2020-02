Coronavirus: Ciambetti (Veneto), ‘nessun allarmismo, ma massima attenzione’

Venezia, 21 feb. (Adnkronos) – “Il presidente Zaia ha fatto bene a rassicurare i cittadini spiegando che la Regione è già mobilitata e pronta anche a gestire gli scenari peggiori”. Così il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, ha commentato le notizie collegate ai primi casi di contagio da Corona Virus segnalati in Lombardia.

“La rete sanitaria veneta ha già attivato tempo i protocolli previsti dal ministeri della salute e richiesti dalle autorità internazionali per contrastare la diffusione del contagio e garantire la salute dei cittadini – ha detto Ciambetti – Dai medici di base sino al 118 e alla rete ospedaliera che fa perno sull’azienda ospedaliera di Padova è già da tempo attivo il protocollo per l’individuazione e gestione dei casi sospetti. Non potevamo fare altrimenti: il virus non conosce frontiere e siamo tutti chiamati a mettere in pratica le norme elementari di prevenzione dalle più banali e semplici, come il lavarsi spesso le mani. Nessun allarmismo, ma prudenza ed estrema attenzione da parte di tutti. Il primo vaccino da fare è contro la disinformazione e le fake news”.

(Adnkronos)