Lavoro: veneto, 150 mila adesioni a ‘garanzia giovani’, 18 mila nel 2019 (2)

(Adnkronos) – “In Veneto siamo stati tra i primi ad attivare, organizzare e proporre la misura di Garanzia Giovani, anche perché potevamo disporre di una rete di servizi per il lavoro collaudata e in cui pubblico e privato dialogano al meglio per poter dare una risposta adeguata anche ai soggetti più fragili. I risultati continuano ad essere soddisfacenti tanto che i monitoraggi nazionali ci pongono al vertice per capacità e rapidità nella presa in carico dei destinatari” continua l’Assessore, che conclude “non solo: il Veneto guarda già al futuro, e nella prossima programmazione comunitaria la misura di Garanzia Giovani entrerà nell’offerta legata al Fondo Sociale Europeo”.

Nella maggior parte dei casi i giovani iscritti si inseriscono nel mercato del lavoro con un contratto a tempo determinato o di apprendistato (58% dei casi), per passare poi a contratti più stabili, mentre quelli che stipulano sin da subito un contratto a tempo indeterminato sono il 14%. Turismo, industria metalmeccanica, commercio e made in Italy i settori nei quali è più frequente trovare un impiego, mentre i territori più attrattivi risultano Vicenza, dove si concentra il 20% di quanti hanno trovato lavoro, Treviso (18%) e Padova (17%).

(Adnkronos)