Venezia: da polfer misure straordinarie per il carnevale

venezia, 18 feb. (Adnkronos) – Prosegue l’impegno costante del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Veneto, al fine di assicurare a tutti gli utenti del mondo ferroviario viaggi e permanenze tranquille sui convogli e nelle stazioni. Nel weekend appena trascorso, caratterizzato da un intenso flusso di viaggiatori diretti al Carnevale di Venezia, sono stati potenziati, in particolare nelle stazioni di Venezia S. Lucia, Venezia-Mestre e Padova, i servizi di vigilanza, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario. Tra sabato e domenica sono stati impiegati, in particolare nella stazione di Venezia S. Lucia, complessivamente novanta operatori, dei quali alcuni in abiti civili, che hanno svolto mirati servizi antiborseggio, in sinergia con quelli predisposti dal Signor Questore di Venezia, per contrastare i furti a danno dei viaggiatori, sia nello scalo ferroviario che a bordo treno. Trentanove le pattuglie, composte da operatori in divisa, che, oltre ad effettuare un accurato servizio di vigilanza, hanno assicurato, in collaborazione con il personale di R.F.I. e di Trenitalia, anche l’incarrozzamento ordinato dei passeggeri sui treni in partenza, nonché il loro rapido deflusso dalla stazione all’arrivo dei convogli.

Grazie agli apparati smartphone, che consentono il controllo in tempo reale dei documenti, coniugando la finalità di sicurezza con la rapidità degli accertamenti e le esigenze dei viaggiatori, nelle stazioni di Venezia S. Lucia e di Venezia-Mestre sono state complessivamente identificate, nelle giornate di sabato e domenica, 663 persone.

Anche nella stazione di Padova l’operato del personale di quella Sezione Polizia Ferroviaria ha dato notevoli risultati: l’intensificazione dei controlli, infatti, ha consentito di emanare tre Daspo urbani nei confronti di stranieri, mentre cinque minori, sempre di nazionalità straniera, sono stati rintracciati e nuovamente affidati alla Comunità di provenienza. Settantatré le persone che sono state sottoposte ad identificazione.

