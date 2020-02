Venezia: da polfer misure straordinarie per il carnevale (2)

(Adnkronos) – Al contempo, nel weekend, sono proseguiti i servizi di scorta sui treni, anche a lunga percorrenza, con l’identificazione di ventotto persone, nonché i pattugliamenti automontati lungo la linea ferroviaria.

Nella stazione di Venezia S. Lucia, gli operatori appositamente formati del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Veneto, in occasione dei festeggiamenti della manifestazione internazionale del “Carnevale di Venezia 2020”, hanno allestito il nuovo gazebo per promuovere la diffusione del Progetto “Train to be cool”.

La predisposizione del servizio, ideato dal Servizio Polizia Ferroviaria in collaborazione con il M.I.U.R., ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare i bambini e gli adolescenti sul comportamento corretto da adottare in ambito ferroviario, attirando l’attenzione e l’interesse della numerosa utenza proveniente da tutti i Paesi del mondo che, anche quest’anno, ha visto la laguna di Venezia teatro di un grande e spettacolare evento turistico.

