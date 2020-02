Rubano: Ti racconto la mia impresa, progetto per i giovani

Il progetto, finanziato dal Comune di Rubano e dalla Regione Veneto nell’ambito del Piano regionale di intervento in materia di Politiche giovanili “Giovani, risorsa nella comunità”, ha come primo obiettivo dare le indicazioni sulle possibili prospettive che si aprono al termine del percorso scolastico, siano esse di studio o lavorative.

Il progetto sarà introdotto da due incontri frontali alle ore 18.30 presso la Biblioteca comunale, per entrare nel vivo dell’iniziativa, organizzati e realizzati in collaborazione con il partner “La bottega dei ragazzi”:

martedì 25/02/20 ore 18:30 – I segreti di un buon CV

martedì 03/03/20 ore 18:30 – Verso il colloquio e oltre

Il secondo obiettivo del progetto è di far conoscere ai giovani alcune aziende del territorio, per avvicinarli alle conoscenze e allo spirito di iniziativa dei “maestri d’arte” e dei “pionieri d’azienda”, incentivando nei giovani che parteciperanno lo spirito imprenditoriale tipico delle piccole e medie imprese del tessuto produttivo veneto. Seguiranno, quindi, a marzo alcune visite guidate in azienda per permettere la conoscenza diretta della storia, dello sviluppo e del lavoro quotidiano delle imprese locali. Il calendario degli incontri sarà disponibile a breve.

Per informazioni è possibile contattare “La Bottega dei Ragazzi” al 366.6257954 o [email protected]