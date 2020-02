Tempesta Dennis, 2 morti in Gran Bretagna

Un giovane è stato trovato morto in mare al largo delle coste sudorientali dell’Inghilterra, un altro uomo è caduto da una petroliera al largo delle coste del KentLondra, 15 feb. (Adnkronos/Dpa) – Potrebbe essere la tempesta Dennis la causa della morte di due persone in Gran Bretagna. Secondo quanto riferito dai media locali, un giovane è stato trovato morto in mare al largo delle coste sudorientali dell’Inghilterra, dove sta imperversando la tempesta. Un altro uomo è caduto da una petroliera al largo delle coste del Kent.

