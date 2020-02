Serie A



Lecce, 15 feb. – Il Lecce batte 2-1 la Spal nell’anticipo della 24esima giornata di disputato allo stadio di Via del Mare della città salentina. Per i giallorossi in gol Mancosu su rigore al 41′ e Majer al 66′; momentaneo pareggio degli estensi con Petagna al 47′. In classifica il Lecce, al terzo successo di fila, aggancia Udinese e Fiorentina al 14° posto, mentre la Spal, a cui non ha dato i frutti sperati il cambio in panchina con Di Biagio al posto di Semplici, resta desolatamente ultima a quota 15.

