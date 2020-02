Duplantis migliora ancora record del mondo nell’asta

Atletica



Glasgow, 15 feb. – Due record del mondo in una settimana per Armand Duplantis. Il ventenne astista svedese dopo aver tolto il primato sabato scorso a Torun in Polonia al francese Renaud Lavillenie con 6,17, oggi a Glasgow, nella tappa del World Indoor Tour, si è migliorato di un altro centimetro portanto il record a 6,18. Il formidabile astista allenato dal papà Greg continua a stupire, resta in gara da solo dopo l’uscita di scena del campione del mondo Sam Kendricks (out a 5,84), si sbarazza dei sei metri con una facilità disarmante e al primo tentativo a 6,18 riesce a superarsi ancora.

