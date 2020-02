Il presidente del Consiglio è salito al Colle per un approfondimento della situazione politica dopo le fibrillazioni che hanno interessato la maggioranza e il governo

Roma, 15 feb. – Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a quanto si apprende, è salito questa mattina al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per un approfondimento della situazione politica dopo le. Un’udienza che ha fatto seguito ai contatti avvenuti nei giorni scorsi.

(Adnkronos)