Bologna-Genoa 0-3

Serie A



Bologna, 15 feb. – Il Genoa batte 3-0 il Bologna nell’anticipo della 24esima giornata di disputato allo stadio ‘Dall’Ara’ della città emiliana. A decidere il match le reti di Soumaoro al 28′, Sanabria al 44′ e Criscito su rigore al 90′. I padroni di casa finiscono in 9 uomini per le espulsioni di Schouten al 34′ e Denswil, per doppia ammonizione, all’89’. In classifica la squadra di Mihajlovic rimane a 33 punti in settima posizione, mentre i ragazzi di Nicola salgono a quota 22, a una sola lunghezza dai ‘cugini’ della Sampdoria, al 18° posto.

(Adnkronos)