Rubano: Tesserino di Pesca in zona “A” anno 2020

Sono disponibili al PuntoSi del Comune i tesserini di pesca in zona “A”. Il tesserino regionale è necessario per pescare in acque classificate salmonicole (per la pesca delle trote).



Ha validità annuale, anche se la pesca in queste acque è consentita solo dalla 1^ domenica di marzo all’ultima domenica di settembre. Il titolare deve indicare sul tesserino preventivamente la giornata di uscita e successivamente il numero di catture. E’ rilasciato ai residenti nella Provincia di Padova purchè muniti di regolare licenza di pesca dilettantistico sportiva in acque interne (tipo B) ed ai residenti al di fuori della Regione Veneto. I residenti nelle altre Province venete devono richiederlo alla propria Provincia di residenza.

Maggioti informazioni nella pagina dedicata di questo sito