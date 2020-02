Sto caricando la mappa …. Centro Culturale San Gaetano

Via Altinate, 71 – Padova

Data – 21/02/2020

Inizio: 17:00 – Fine: 19:00

Centro Culturale San Gaetano

Nome dell’Associazione: UICI Sezione di Padova

21 febbraio 2020 – ore 17.00

IL BRAILLE INTUIZIONE GENIALE

Anche quest’anno una iniziativa a Padova, per la quinta volta, in occasione della Giornata Nazionale del Braille, ricorrenza istituita nel 2007 con la Legge 126, che ha sancito il 21 febbraio “quale momento di sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei confronti delle persone non vedenti…”.

L’UICI di Padova organizza la Giornata Nazionale del Braille, evento divulgativo nato far conoscere questo insostituibile codice di letto-scrittura.

Grazie a questo sistema anche il non vedente è in grado di leggere e scrivere dal testo letterario, alla musica e alla matematica. Quest’anno l’evento si inserisce nelle celebrazioni per il centenario della fondazione dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS 1920-2020. La cittadinanza è invitata al”evento “Il Braille intuizione geniale”.

Il programma prevede:

– Louis Braille, l’inventore

– dimostrazione del codice braille

– coinvolgimento del pubblico-leggo in braille

– si raccontano i professionisti

– Intrattenimento musicale con Oliviero De Zordo e artisti padovani

Intervengono e collaborano per l’evento: Remo Breda, Veronella Daniele, Simone Dal Maso, Oliviero De Zordo, Angelo Fiocco, Alessandro Frigo, Cristina Luciani, Lorenzo Martini, Maria Rita Mantoan, Lorenza Masiero, Mirella Romanros, Filippo Visentin, Roberto Zandanel e per la lettura in braille le alunne Benedetta, Delia ed Ersa.

La manifestazione è Patrocinata da: Comune di Padova, Università degli Studi di Padova, Padova Sorprende, SIEM Sezione di Padova (che più volte si è vista sensibile all’inclusione dei non vedenti nel contesto formativo e culturale), Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Consiglio Regionale Veneto, Conservatorio di Musica C. Pollini.

L’evento si terrà presso l’Auditorium del Centro Culturale S. Gaetano, via Altinate n. 71, Padova.

Ingresso libero.

Info: UICI Sezione di Padova: [email protected]

(CSV di Padova)