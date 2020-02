Veneto: Fracasso (Pd), ‘il tempo dell’attesa è scaduto, per candidato presidente si decida’

Venezia, 13 feb. (Adnkronos) – La scelta del centrosinistra sul candidato Presidente in Veneto? “Sono incredulo, come tanti elettori del Pd. Il tempo dell’attesa è finito e il Pd deve decidere in Veneto, alla luce del sole e senza voltare le spalle alla voglia di partecipazione dei cittadini”. Stefano Fracasso, capogruppo del Pd in Consiglio Regionale, rompe il silenzio sul tema delle elezioni regionali e rilancia: “Nel Pd ci sono diversi nomi spendibili e io metto a disposizione il mio”.

“In queste settimane – dichiara il capogruppo del Pd – ho preferito restare in silenzio, per rispetto al tentativo della segreteria regionale, ma sono tanti gli elettori e i militanti del Partito Democratico che mi hanno espresso la loro incredulità, il loro disagio, a volte la loro rabbia.” “Faticano tutti – spiega Fracasso – a trovare un senso nell’indecisione e nell’inconcludenza che hanno contraddistinto sino a oggi le ‘trattative’ sulle candidature a Presidente della Regione Veneto. Sinceramente, li capisco e condivido lo stesso stato d’animo. Mi pare evidente che qualcosa non vada”.

Prosegue Fracasso: “Guardiamoci attorno. Dalle piazze del Friday for Future alla mobilitazione delle sardine, nel mondo e nel territorio sta crescendo una voglia genuina di partecipazione e protagonismo. Di fronte a questo, il Partito Democratico del Veneto che fa? Si chiude in una stanza e decide tra pochi? O cerca le benedizioni romane, in barba alla dignità e all’autonomia del partito regionale?”.

(Adnkronos)