Veneto: Fracasso (Pd), ‘il tempo dell’attesa è scaduto, per candidato presidente si decida’ (2)

(Adnkronos) – “Io – aggiunge il capogruppo del Pd – credo che non sia questa la strada da seguire. Dico che il Partito Democratico non può pensare di apparire credibile agli elettori se non assume il coraggio per compiere ciò che in politica è la base di qualsiasi cosa: un confronto trasparente, fatto alla luce del sole e aperto alla partecipazione di tutto il popolo di centrosinistra. Si dice che il Partito Democratico non ha un candidato da proporre, ma si è mai interpellata la direzione regionale su questo punto? Si dice che occorre costruire la più larga coalizione di centrosinistra possibile. Per farlo è necessario che il Partito Democratico esprima un proprio candidato che apra un confronto alla pari. E poi si dia voce agli elettori per costruire le basi di un’unità reale e non di facciata. In questa fase storica le primarie possono essere un’opportunità per tutta la coalizione, un momento per lanciare e legittimare con la partecipazione il candidato di tutti”.

“Il Partito Democratico del Veneto – conclude Fracasso – ha più di una risorsa disponibile a mettersi in gioco. Io stesso ho ricevuto in queste ore diverse sollecitazioni e resto a disposizione del Pf. Che la direzione regionale si esprima e definisca alla luce del sole la proposta da portare agli alleati. Sono certo che la segreteria nazionale avrà rispetto per le scelte del territorio purché nascano nelle sedi e nei modi opportuni. Che il Veneto decida. Il tempo dell’attesa, ormai, è scaduto”.

