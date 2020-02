Veneto: Polfer, controlli straordinari nelle stazioni per l’operazione ‘Rail Safe Day’ (2)

(Adnkronos) – L’operazione si inquadra nelle iniziative disposte a livello centrale dal Servizio di Polizia Ferroviaria, e attuate su tutto il territorio nazionale, per tutelare l’incolumità degli utenti del mondo ferroviario, prevenendo ed eventualmente sanzionando comportamenti scorretti e pericolosi, spesso causa di incidenti anche gravi.

Da sempre il treno viene considerato il mezzo di trasporto più sicuro, più rispettoso dell’ambente e più funzionale, ma per potersi muovere in serenità e sicurezza nell’ambito ferroviario bisogna rispettare una serie di regole fondamentali, che spesso vengono sottovalutate e disattese.

L’iniziativa si affianca alle capillari attività di prevenzione che il Servizio della Polizia Ferroviaria, in collaborazione con il Miur, porta avanti nelle scuole, di ogni ordine e grado, tramite il progetto “Train to be cool” volto a responsabilizzare e sensibilizzare i giovani relativamente ai pericoli insiti nella violazione delle regole in ambito ferroviario.

