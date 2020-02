Sto caricando la mappa …. Fornace Carotta

via siracusa 61 – padova

Events via siracusa 61 – padova 45.391746 11.864445700000033

Giorno e Orario

Data – 12/03/2020

Inizio: 08:45 – Fine: 17:00

Luogo

Fornace Carotta

Nome dell’Associazione: Segreteria Terza età

Recapito telefonico per l’evento: 327 288 3122

Email: [email protected]

Sito web:

Tipologia:

Giovedì 12 marzo 2020, presso la Fornace Carotta, in via Siracusa 61, si terrà l’evento SENTE-MENTE® EXPERIENCE, dedicato principalmente ad Assistenti Sociali, professionisti della cooperazione, volontari ed aperto a tutta la Comunità.

L’attività, che si svolgerà dalle 09:00 alle 17:00, prevede l’alternanza di momenti teorici e pratici basati sul modello Sente-Mente®, progetto fondato su una nuova visione capace di sottolineare la vita, le emozioni e le possibilità che continuano ad esistere anche con l’insorgenza del decadimento cognitivo e della malattia.

L’attività, condotta da un Felicitatore Master del Sente-Mente® Project, ha i seguenti obiettivi:

– comprendere e sperimentare l’efficacia e la potenza trasformativa del Sente-Mente® project come modello di cura e assistenza;

– aumentare la motivazione al lavoro socio-sanitario ed incentivare il senso di autoefficacia;

– prevenire la stanchezza professionale degli Operatori socio-sanitari e dei caregiver.

L’iniziativa si inserisce tra le attività del progetto “QUALITYLIFE: orientamento e attività per la terza età fragile” sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nell’ambito del Bando “Invecchiamento Attivo”, in cui il Comune di Padova – Settore Servizi Sociali è partner promotore, l’IPAB Opera Pia “Raggio di Sole” capofila con la collaborazione operativa di AttivaMente Cooperativa Sociale Onlus.

L’evento è in fase di accreditamento da parte dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto.

Programma:

08.45 – Registrazione dei partecipanti

09.00 – Saluti Istituzionali

09.15 – Inizio attività formativa

13.00 – 14.00 – Pausa pranzo

16.45 – 17.00 – Conclusioni

La partecipazione all’evento è gratuita previa iscrizione all’indirizzo: [email protected] o tramite il seguente link.

Per ulteriori informazioni: e-mail: [email protected] – Tel.: 327 288 3122

(CSV di Padova)