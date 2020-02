Le Pro Loco d’Italia sul palco del Carnevale di Venezia

10 febbraio 2020

Torna l’appuntamento con “I carnevali della tradizione”. a Venezia il fascino di maschere, tradizioni e riti antichi.

Per il terzo anno consecutivo, tornano protagonisti sul colorato palco del Carnevale di Venezia, maschere e riti antichissimi, sfilate di personaggi in costume e la rievocazione di una storica festa da ballo: esibizioni che si tramandano da generazioni e affondano le radici nella notte dei tempi.

Sono i “Carnevali della tradizione” individuati dall’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia e che giungeranno da diverse regioni d’Italia per arricchire l’offerta del Carnevale di Venezia.

“I Carnevali della tradizione costituiscono uno spaccato di cultura e folklore rappresentando l’elemento di espressione della tradizione locale” afferma il presidente dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia (Unpli), Antonino La Spina. “L’iniziativa vuol valorizzare – aggiunge Fernando Tomasello, responsabile del dipartimento Patrimonio Culturale dell’Unpli – i carnevali storici ed in genere tutte le rappresentazioni che emanano il legame storico con l’identità del territorio, rappresentando un grande momento per valorizzare la tutela dei patrimoni culturali immateriali. È un’iniziativa resa possibile grazie alla disponibilità delle singole Pro Loco e del Carnevale di Venezia”.

I sette gruppi individuati, quest’anno, arriveranno dall’Emilia-Romagna, ben due gruppi dalle Marche, dalla Sardegna, dal Trentino Alto Adige e dal Veneto e sfileranno a partire dalle 14.30 del 24 febbraio in piazza San Marco. Ci saranno il gruppo di “San Giovanni In Persiceto” (Emilia-Romagna), “Le meraviglie dell’arcobaleno di Piediripa” (Marche), “La Magia dei Monti Sibillini (Marche), “Mamutzones Antigos di Samugheo” (Sardegna), e “Il Beschato” (Trentino Alto Adige) e il “Gruppo Ballo Veneziano” di Castelfranco Veneto (Veneto).

Sarà un’occasione davvero unica, una sorta di gemellaggio tra i carnevali d’Italia che per questa occasione si riuniranno sotto i coriandoli veneziani.

Un grande risultato frutto dello sforzo organizzativo e della passione delle singole Pro Loco coinvolte, supportate dai comitati regionali con il coordinamento e sostegno, a livello centrale, dell’Unpli e che ha incontrato la collaborazione della Città di Venezia e della Regione del Veneto.

I Carnevali della tradizione si inseriscono nella complessiva opera di recupero, tutela e valorizzazione del patrimonio immateriale culturale avviata da tempo dell’Unione Nazionale delle Pro Loco: un’attività riconosciuta dall’UNESCO presso cui l’Unpli è accreditata.

(Proloco Padova)