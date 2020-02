Piazzola S/Brenta: Donna e Musica 2020

A marzo, mese segna l’arrivo della Primavera ed il rifiorire della Natura, a Piazzola sul Brenta si rinnova la rassegna Donna e Musica, che avrà luogo come di consueto negli accoglienti spazi della biblioteca comunale “A. Mantegna”, luogo ideale per sentire e raccontare storie e per allietarci con della buona musica, in un ambiente aperto al dialogo e alla discussione.



Ad accompagnarci in questo viaggio, iniziato oramai nel lontano autunno del 2013, sarà come di consueto l’associazione Fabula Viva che a partire da quest’anno beneficerà del vivace clima culturale creato dall’attività del gruppo di letteratura che mensilmente si riunisce in biblioteca proponendo libri curiosi ed interessanti su temi che spaziano dalla letteratura alla scienza e dalla filosofia alla storia.

Tre le date in calendario:

Sabato 7 marzo, ore 17.00. Antonella Sbuelz (La ragazza di Chagall), accompagnamento musicale di Eugenia Zuin (contralto) e Cristiano Zanellato (pianoforte).

Sabato 21 marzo, ore 17.00. Mariolina Venezia (Via del riscatto), accompagnamento musicale di Sarah Convento (pianoforte) e Luca Pallaro (chitarra).

Sabato 18 aprile, ore 17.00. Desy Icardi (L’annusatrice di libri), accompagnamento musicale di Cristiano Zanellato (pianoforte).

Tutti gli appuntamenti, moderati dalla giornalista e critica d’arte Patrizia Lazzarin, saranno seguiti da apericena con le autrici.

La partecipazione è gratuita.