SNAI – Serie A Inter avanti nel derby colpo Milan a 4 00Ibra decise la sfida nel 2010 un altro gol a 2 75

(Milano 7 febbraio 2020) – La stracittadina di Milano vede i nerazzurri, che cercano il quarto successo consecutivo contro i cugini, favoriti a 1,95 – Fra i bomber, Lukaku-gol a 2,25 – Lazio ha vinto con il Parma le ultime sei sfide: biancocelesti a bassa quota al Tardini.

Milano, 7 febbraio 2020 – La Scala del calcio si prepara a vivere la serata più importante, il derby della Madonnina. Inter e Milan si sfidano non solo per il primato cittadino ma anche per continuare a inseguire i propri obiettivi stagionali. I nerazzurri, padroni di casa, non vogliono far scappare via la Juventus mentre i rossoneri provano a lanciare la sfida alle contendenti per la Champions League. I betting analyst di SNAI danno fiducia a Lukaku e compagni visto che la loro vittoria e’ data a 1,95 mentre il successo dei ragazzi di Pioli pagherebbe quattro volte la posta. Uno scarto netto dato anche dai precedenti favorevoli all’Inter che, negli ultimi tre anni e mezzo, ha centrato quattro vittorie e tre pareggi. L’ultima gioia del Milan risale alla stagione 2015/16, ma per trovare successo rossonero da «2», ovvero in casa dei cugini, dobbiamo tornare indietro di quasi un decennio: il 14 novembre 2010, infatti, i rossoneri si imposero per 1-0 grazie a un gol di Zlatan Ibrahimovic. E proprio una marcatura del gigante svedese e’ quotata a 2,75: meglio di lui solo il bomber dell’Inter Lukaku dato a 2,25. Si preannuncia un derby tirato, visto che il risultato più probabile appare l’1-0 per i ragazzi di Antonio Conte che pagherebbe sette volte la posta. Più Under che Over: nel primo caso la quota e’ di 1,80, nel secondo di 1,92.

Lazio, lo 0-1 al Tardini a 8,00 – Sette vittorie e due pareggi negli ultimi nove incroci in Serie A, sei successi nelle ultime sei sfide. La Lazio a Parma vuole allungare la tradizione favorevole contro i gialloblù per riprendere l’inseguimento alla testa della classifica. Secondo i quotisti SNAI Immobile e compagni, in virtù di questi numeri, sono nettamente favoriti rispetto ai padroni di casa: il successo degli ospiti e’ dato a 1,75 mentre i tre punti per i padroni di casa pagherebbero quattro volte e mezzo la posta. Immobile, attuale re dei bomber della Serie A, e’ il più accreditato ad aprire le marcature: il gol di apertura del numero 17 biancoceleste e’ dato a 3,75 mentre l’1-0 sempre in favore dei capitolini e’ quotato a 8,00

Lecce in salita a Napoli – Il Napoli di Gattuso riceve il Lecce di Liverani: i ragazzi di Gattuso partono strafavoriti essendo quotati a 1,20. Un blitz dei giallorossi, che al San Paolo hanno vinto una sola volta 22 anni fa anni, e’ dato a 13,00. Si preannuncia una sfida ricca di gol tra Fiorentina e Atalanta visto che l’Over e’ quotato a 1,63 rispetto al 2,20 dell’Under. I campioni d’Italia della Juventus sono nettamente favoriti, 1,70, sul campo del Verona, il cui successo pagherebbe sette volte la posta.

Ufficio stampa Snaitech SpA

Cell. +39.348.4963434 – e-mail: [email protected]

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)