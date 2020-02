Veneto: findomestic, prima regione in italia per crescita consumi beni durevoli (+4,5%)

Padova, 6 feb. (Adnkronos) – Grazie a una spesa complessiva di 6 miliardi e 684 milioni di euro, in aumento del 4,5% (2,1% in Italia e 3,9% nel Nord-Est), il Veneto è la regione italiana che nel 2019 ha registrato la crescita più alta nella spesa per beni durevoli. I dati emergono dall’Osservatorio dei Consumi Findomestic – realizzato in collaborazione con Prometeia e presentato oggi a Padova.

“Il comparto auto, che vale il 55% della spesa dei veneti in durevoli – ha spiegato Claudio Bardazzi, responsabile Osservatorio Findomestic – ha trainato il mercato, registrando in Veneto tassi d’incremento della spesa superiori alla media sia nel comparto del nuovo che dell’usato. Crescita, in linea con quanto si registra nel resto del Paese, anche per i mercati elettrodomestici (+2,8%) e mobile (+2,6%), che beneficiano della proroga degli incentivi fiscali e della ripresa del mercato immobiliare, mentre l’information technology (+3,9%) e la telefonia (+5,0%) non solo chiudono il 2019 in positivo ma risultano anche in netta controtendenza rispetto al dato nazionale. Solo l’elettronica di consumo (TV e Hi-Fi) ha fatto rilevare un arretramento del 2,9%”.

Nell’anno appena concluso le famiglie venete hanno speso mediamente in durevoli 3.167 euro (2.647 in Italia), il 3,3% in più rispetto al 2018,: solo in Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Lombardia si registrano cifre più elevate. Spiccano Verona (3.406 euro per famiglia), Padova (3.341) e Vicenza (3.278), rispettivamente al 3°, 7° e 10° posto nella graduatoria delle 107 province italiane. Seguono, con un certo distacco, Treviso (3.151 euro), Rovigo (3.014), Belluno (2.903) e Venezia (2.766), quest’ultima solo 53esima nella graduatoria nazionale.

(Adnkronos)