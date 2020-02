Foibe: Donazzan (FdI), ‘nonostante la legge, in troppi casi ancora tanto silenzio’

Venezia, 6 feb. (Adnkronos) – L’Assessore Regionale all’Istruzione del Veneto Elena Donazzan (FdI) è intervenuta stamane al Cinema Italia di Dolo, a margine della proiezione del film “Red Land – Rosso Istria” rivolta ai ragazzi dell’Istituto Alberghiero Musatti e del locale Istituto Comprensivo, per dare annuncio della distribuzione di materiale informativo nelle scuole del Veneto in occasione del Giorno del Ricordo dell’Esodo e delle Foibe, concertata da Regione del Veneto, Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e Federesuli.

“Siamo stati la prima Regione nel 2006 a sollecitare le scuole rispetto alla legge istitutiva del Giorno del Ricordo voluta da Roberto Menia, deputato triestino di Alleanza Nazionale, affinché questa storia non restasse confinata nel dolore dei testimoni diretti o nell’ambito ristretto di una Città, come Trieste, che ha vissuto da vicino l’orrore della pulizia etnica per mano dei comunisti di Tito”, ricorda l’Assessore Donazzan.

