Verona: questore dispone 10 Daspo dopo Hellas . Brescia

Verona, 5 feb. (Adnkronos) – Il Questore della provincia di Verona Ivana Petricca ha emanato 10 Daspo a carico di altrettanti tifosi dell’Hellas Verona per quanto accaduto prima del fischio di inizio della partita casalinga con il Brescia. Il 3 novembre 2019, presso lo stadio comunale “Bentegodi” di Verona, si è disputato l’incontro di calcio Hellas Verona – Brescia, gara valevole per il Campionato Nazionale di Serie “A” 2019/2020. L’evento sportivo era stato attenzionato sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica a causa dell’acerrima rivalità tra le due tifoserie che spesso è sfociata in gravi episodi di violenza con conseguente grave pregiudizio per l’ordine e la sicurezza pubblica.

A causa di questi precedenti e tenuto conto dell’elevato livello di rischio dell’incontro il 23 ottobre 2019, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive aveva suggerito l’adozione, in sede di G.O.S., delle misure organizzative: “vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Brescia, esclusivamente per il settore ospiti, e solo in possesso di tessera del tifoso del Brescia F.C.; implementazione del servizio di stewarding; rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio”.

Prima dell’inizio della partita, alle ore 14.15 circa, le telecamere di sicurezza dello stadio, nonché quelle in dotazione al personale del locale Gabinetto Provinciale Polizia Scientifica hanno registrato in maniera inequivocabile l’intera dinamica dell’azione messa in atto da un folto gruppo di tifosi locali, composto da circa 100 tifosi che, dopo aver stazionato davanti al bar “Bentegodi”, noto ritrovo degli ultras scaligeri aderenti al gruppo “Curva Sud”, improvvisamente ed in maniera compatta, si spostava in direzione via Sogare percorrendo piazzale Olimpia e, dopo aver raggiunto la rotonda che interseca anche da Vinci e via Pirandello, iniziava a correre verso l’ingresso posteriore del parcheggio riservato agli ospiti, proprio nel momento in cui i pullman con a bordo la tifoseria bresciana stavano percorrendo l’ultimo tratto di tangenziale.

