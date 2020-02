Veneto: altri 4 mln per bando assunzione ricercatori

Venezia, 5 feb. (Adnkronos) – La Giunta regionale del Veneto, ha approvato la delibera che dà il via libera all’incremento pari a 4.062.539,82 euro della dotazione finanziaria iniziale legata al bando “Sostegno a progetti di ricerca alle imprese che prevedono l’impiego di ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico scientifici) presso le imprese stesse”.

“Questa è un’altra delle nostre risposte concrete alla fuga di cervelli, – sottolinea l’assessore allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato – la Regione del Veneto investe su giovani laureati e dottori di ricerca, dando loro la possibilità di restare nella nostra regione, supportando gli imprenditori in progetti di ricerca, creando valore aggiunto per tutti: imprese, risorse umane e territorio”.

Il bando, approvato con DGR n.805 l’11 giugno 2019, infatti, intende incentivare la ricerca e lo sviluppo all’interno delle aziende, favorendo l’inserimento di nuovi profili tecnico scientifici di alta professionalità i quali contribuiranno all’innovazione di nuovi prodotti o processi, apportando nuove conoscenze e competenze. Si tratta del terzo bando su questa linea di azione per la quale sono già stati stanziati circa 4 milioni di euro.

