Ricchi e Poveri Siamo gli zii d’Italia

Stasera il ritorno all’Ariston dello storico gruppo

Sanremo, 5 feb. dall’inviata Ilaria Floris

“C’è un po’ di stupore nel vedere questo entusiasmo, siamo entrati talmente nelle famiglie che ormai qualsiasi cosa decidiamo di fare va bene perché siamo ormai quasi parenti, siamo gli zii d’Italia”. Così i Ricchi e Poveri raccontano, a poche ore dalla storica reunion che consacra il ritorno del gruppo in formazione originaria sul , l’emozione che li ha condotti a ritrovarsi. “Sono stata fuori per 39 anni, e adesso che si è presentata questa occasione, offertami da Danilo Mancuso, ho detto: non so cosa succederà, ma se anche non dovesse succedere nulla la cosa più importante è che abbiamo ricucito questo strappo”, dice Marina Occhiena.

Non mancano le domande sugli eventi che indussero il celebre gruppo a dividersi, restando in tre. “Marina non ha rubato niente ad Angela – sottolinea Franco Gatti – perché le cose tra Angela e il suo compagno erano già ‘tric e trac'”. E sdrammatizza: “Siamo in quattro, siamo arrivati in quattro è inutile che Fiorello cerchi di infilarsi”, scherza.

“Stasera saliamo su un palco molto emozionante e ci torniamo dopo 50 anni a eseguire canzoni che ci hanno dato tanto successo – dice Angelo Sotgiu – sperando che ce lo diano anche stavolta”. E sull’attesissima esibizione di stasera, i quattro rivelano i brani che offriranno al pubblico: ‘Sarà perché ti amo’, ‘La prima cosa bella’, ‘Che sarà’, ‘Mamma Maria’ e poi un brano a sorpresa.

Il motivo che ha spinto il manager Danilo Mancuso a ricreare il celebre quartetto, è, come spiega lui stesso, la “consapevolezza del successo internazionale di questo gruppo in tutto il mondo. Veder cantare le canzoni di questo gruppo in tutto il pianeta meritava un progetto di questo tipo. Il motivo era anche dare un bel messaggio, perché questa è una storia di sogno, di speranza, successo, amarezza, dolore ma la reunion rappresenta il guardare avanti e il saper mettere dietro le cose meno belle”.

Il progetto prevede un singolo, ‘L’ultimo amore’ (successo del 1968) in versione inedita, che anticipa l’uscita dell’album il prossimo 27 marzo, che sarà disponibile su tutte le piattaforme streaming e download dopo l’esibizione sanremese. I Ricchi e Poveri hanno anche annunciato che, sulla scia del successo del loro ritorno, ci sarà presto un evento live ed un mega evento tv che li vedrà protagonisti, senza dare però ulteriori dettagli.

(Adnkronos)