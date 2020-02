Smog: Regioni Bacino Padano alleate nella battaglia per combatterlo

Venezia, 3 feb. (Adnkronos) – Nel giugno 2017 tra le Regioni del Bacino Padano e il governo nazionale fu firmato un importante accordo, in relazione al quale da parte governativa la quasi totalità degli aspetti, a iniziare da quelli economici, continuano ad essere disattesi”. A dirlo l’assessore regionale all’ambiente, Gianpaolo Bottadin, che allora sottoscrisse l’accordo a nome del Veneto, reduce da alcuni incontri, svoltisi nei giorni scorsi con i colleghi delle altre regioni interessate, per valutare la delicata situazione.

“Anche nel recente incontro di Bergamo – spiega l’assessore – abbiamo inteso proporre al governo di rimodulare l’accordo. Deve essere chiaro che non siamo disponibili a subire eventuali procedure d’infrazione per gli sforamenti di sostanze inquinanti, se non ci viene data la possibilità concreta di porre gli adeguati rimedi”. “In base a quell’accordo, ad esempio, per ogni euro investito in precise misure collegate alla qualità dell’aria – aggiunge– il governo avrebbe dovuto assegnare altrettante risorse alle Regioni da investire in materia. Purtroppo, fino a questo momento, non abbiamo visto nulla”.

“Noi continuiamo ad investire: oltre 900 negli ultimi anni – precisa – anche nella Giunta odierna, durante la quale, su mia proposta, è stato deliberato il completo scorrimento della graduatoria di un bando dello scorso agosto dedicato alla rottamazione delle vecchie auto. Su questa sola partita abbiamo finanziato, quindi, tutte le richieste pervenute nel 2019 per un totale di euro 2.465.400”.

(Adnkronos)