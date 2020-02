Sardine: lunedì Salvini arriva a Padova, flash mob in Piazza Portello

Padova, 4 feb. (Adnkronos) – “Lunedì prossimo Salvini torna a Padova e Vicenza: vuole iniziare subito la campagna elettorale, vuole il Veneto, vuole noi. Ma nemmeno questa volta sarà il benvenuto nelle nostre terre. Padova non ha bisogno della politica dei citofoni, del bullismo sui social, della propaganda costruita sulle bugie, fatta a spese dei più deboli. Abbiamo un’altra idea di politica, partecipata ed inclusiva, con parole d’ordine di speranza, non di odio”. Lo sottolineano le Sardine di Padova che in occasione dell’arrivo del leader leghista in città organizzano un flash mob in Piazza Portello a partire dalle 18,30, in concomitanza con il comizio di Salvini.

“Vogliamo dimostrare che a Padova esiste un sentimento diverso da quello che esprimerà Salvini al PalaGeox – spiega all’Adnkronos Virginia, una degli organizzatori della manifestazione – un messaggio non di odio ma di gentilezza. E infatti, il nostro flash mob non è contro Salvini, ma contro il suo modo di fare politica”.

