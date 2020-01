Bookies e tifosi sicuri Tre punti facili per Juve Inter e le due romane

(Roma, 31 gennaio 2020) – Continua il Derby d’Italia a distanza: per Planetwin365 sia Juve (1,33) che Inter (1,72) sono le favorite. In discesa anche Lazio e Roma

Roma, 31 gennaio 2020 – Incontri sulla carta agevoli per le prime quattro della classe nella ventiduesima giornata di Serie A che affrontano squadre tutte posizionate nella parte destra della classifica. Le quattro big sono chiamate a conquistare i tre punti dopo i passi falsi della scorsa giornata.

Domenica la Juventus capolista (1,33) scende in campo contro la Fiorentina (9,95) reduce dall’eliminazione in Coppa Italia. L’esito dell’incontro sembrerebbe già scontato: i quotisti di Planetwin365 dicono 2-0 (7,40) e quasi sicuramente una rete firmata da CR7 (1,55), che potrebbe andare in gol per la nona partita consecutiva in campionato. Meno scontato per bookies e tifosi il pareggio (5,05) – risultato con cui si concluse la gara di andata – che convince solo il 19% dei supporter. La squadra di Sarri e’ chiamata al riscatto dopo il ko con il Napoli dello scorso turno e una vittoria contro la Fiorentina regalerebbe 3 punti essenziali per tenere l’Inter distante.

I neroazzurri, reduci da tre pareggi consecutivi, sono attesi allo stadio Friuli per la trasferta contro l’Udinese domenica sera. Gli analisti quotano la squadra di Conte come la favorita del match (1,72), così come il 55% dei tifosi, mentre i friulani (5,45), che non vincono dallo scorso 12 gennaio contro il Sassuolo, rischiano di incappare nella quarta sconfitta consecutiva in gare ufficiali. Sarà subito della partita il neoacquisto Eriksen, che potrebbe bagnare il debutto con un gol (4,00).

Sempre domenica, la Lazio cerca i tre punti contro la Spal, fanalino di coda della classifica, per tentare un eventuale sorpasso o aggancio dei nerazzurri – in caso di sconfitta o pareggio dell’Inter – distanti al momento solo due punti. La partita d’andata finì 2 a 1 per gli estensi ma questa volta la situazione potrebbe ribaltarsi: per i tifosi, la vittorialaziale e’ l’esito più scontato (77%) mentre il successo esterno convince solo il 7% dei supporter.

Infine, la Roma, quarta forza di questo campionato, affronta in trasferta il Sassuolo: la lavagna di Planetwin365 pronostica una vittoria della squadra di Fonseca (1,84), in cerca di punti dopo il pareggio nel derby. Più difficile il successo del Sassuolo (4,22) nonostante il fattore casalingo. Della stessa opinione i tifosi, per un 52% schierati a favore dei capitolini, mentre solo il 23% crede nei neroverdi e il restante 26% propende per il pareggio.

