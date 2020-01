Assessore Puglia Borraccino a Cfi Disponibili a collaborare

Bari, 31 gen. ”La Regione Puglia sta ottenendo risultati lusinghieri in materia economica ed è interessata ancora a fare meglio, non si finisce mai di operare per ottenere ulteriore crescita. Per questo la disponibilità manifestata oggi per una collaborazione con la Regione è importante e la accolgo in modo positivo. Siamo sulla stessa direzione che è quella di fare crescere la Puglia attraverso lo sviluppo delle imprese e l’incremento dell’occupazione. Proprio sul tema dell’accesso al credito la Regione ha offerto e continua a offrire opportunità importanti”. Così l’assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, Cosimo Borraccino, intervenendo a conclusione del convegno di Cfi e Cooperfidi Italia a Bari.

(Adnkronos)