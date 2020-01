Shoah: sindaco Treviso ha incontrato Liliana Segre a Bruxelles

Treviso, 30 gen. (Adnkronos) – Il sindaco di Treviso, Mario Conte ha incontrato la senatrice a vita Liliana Segre, che proprio oggi ha tenuto un discorso al Parlamento Europeo in occasione dei 75 anni dalla liberazione di Auschwitz-Birkenau. L’incontro fra il primo cittadino di Treviso – che in questi giorni è a Bruxelles con una delegazione della rete Treviso Europa Network – e Liliana Segre, superstite dell’Olocausto e testimone della Shoah italiana, è stato anche l’occasione per portare i saluti dell’Amministrazione, del Consiglio Comunale e di tutta la comunità trevigiana, dopo il formale conferimento della Cittadinanza Onoraria dello scorso 20 gennaio.

“È stato un grande onore conoscere e parlare con la senatrice Segre – le parole del sindaco Mario Conte – Il suo discorso al Parlamento Europeo, che ha messo al centro il rispetto e la dignità contro l’antisemitismo, l’istigazione all’odio e l’intolleranza è arrivato dritto al cuore e ha rappresentato un momento importante per riflettere e riaffermare con forza i valori fondanti dell’Unione Europea”.

