Caso Gregoretti, voto su Salvini il 12 febbraio

Stefani: “I senatori della Lega diranno sì al processo, come chiesto dal leader”

Roma, 29 gen. “L’indicazione di voto della Lega? Quello che aveva detto Salvini, di dire anche in Senato sì al processo”. Erika Stefani, senatrice della Lega e membro della giunta per le Elezioni e le immunità, conferma all’AdnKronos che la Lega terrà il punto, chiedendo il processo per il suo leader anche in Senato, dove l’Aula è stata convocata mercoledì 12 febbraio, per esprimersi sul.

I senatori dovranno votare la richiesta di dare il via libera al Tribunale dei ministri di Catania, per processare Matteo Salvini per “sequestro di persona”, relativamente ai 131 migranti bloccati lo scorso luglio per quattro giorni al largo di Augusta, sulla nave Gregoretti, della Guardia Costiera.

Stefani, secondo quanto deciso in Giunta per le Elezioni e le Immunità, lo scorso 20 gennaio, sarà relatrice in Aula per la richiesta di voto a favore del processo all’ex ministro dell’Interno, dopo la bocciatura della proposta Gasparri di dire no ai magistrati siciliani.

(Adnkronos)