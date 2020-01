Governo, Conte accelera: verifica giovedì con capi delegazione

Il premier subito dopo le elezioni in Emilia Romagna e Calabria ha condiviso la necessità di avviare una fase due. Bonafede eletto per acclamazione capo delegazione M5S

Roma, 28 gen. di Ileana Sciarra

A quanto apprende l’Adnkronos, il premier Giuseppe Conte dovrebbe vedere i capi delegazione delle forze di maggioranza giovedì pomeriggio, al rientro da Sofia, attorno alle 18.30. Il presidente del Consiglio, che subito dopo le elezioni in Emilia Romagna e Calabria aveva condiviso la necessità di , accelera, dunque, dopo che la squadra M5S di Governo ha scelto per acclamazione come .

