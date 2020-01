E.Romagna: Zaia, ‘exploit pauroso della Lega, debacle di M5S’ (2)

(Adnkronos) – E Zaia torna quindi sul tema dell’autonomia: “Il cambio di marcia per questo governo è l’autonomia. Se questo governo non vara l’autonomia vuol dire che ha preso in giro i cittadini. Già è un governo che non gode del consenso popolare, come sottolineano tutti i sondaggi, almeno abbia la decenza di portare avanti la partita dell’autonomia, che è una partita irrinunciabile e non ha colore politico. Con la vittoria di Bonaccini adesso si deve accelerare, perché oggi riguarda tre Regioni (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna), ma poi altre 15 regioni si sono aggregate a noi”.

