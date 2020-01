Shoah: a Treviso lunedì va in scena ‘Io non giuro’

Treviso, 26 gen. (Adnkronos) – Lunedì 27 gennaio 2020 dalle ore 9.30 presso l’ Auditorium Provincia si terrà la celebrazione del Giorno della Memoria. Anche quest’anno la Provincia di Treviso celebra il Giorno della Memoria con un’iniziativa rivolta particolarmente ai ragazzi delle scuole superiori della città alla presenza delle autorità civili e militari. Parteciperà il Vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi. Per riflettere sui tragici avvenimenti che hanno sconvolto l’Europa e l’Italia delle leggi razziali verrà proposto uno spettacolo dal titolo “Io non giuro”. La testimonianza di Josef Mayr-Nusser: l’uomo che disse No a Hitler”

Nel corso della mattinata verranno consegnate le Medaglie d’Onore concesse alla Memoria di cittadini italiani, deportati o internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra nell’ultimo conflitto mondiale.

(Adnkronos)