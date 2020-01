Veneto: all’ m9 la presentazione del portale cultura della regione

Venezia, 24 gen. (Adnkronos) – Oggi al M9, nell’auditorium dedicato a Cesare De Michelis, è stato presentato il Portale della cultura della Regione del Veneto. Il direttore, Marco Biscione, ha commentato così la scelta compiuta dalla Regione di presentare il portale in M9: “è motivo di grande orgoglio per noi ospitare un evento che conferma la vocazione di questo Museo ad essere non solo un luogo di fruizione ma anche un laboratorio della cultura eal cui interno si discutono e si promuovono politiche culturali”.

“Il lancio del Portale della cultura di questa regione – ha concluso Biscione – avviene proprio nell’auditorium dedicato a Cesare de Michelis, un grande intellettuale che ha lasciato un segno profondo nella memoria collettiva del Veneto e del Paese con la sua capacità di pensiero e di visione. L’obiettivo di M9 – Museo del ‘900 è quello di diventare sempre più un punto di riferimento nel panorama culturale locale, regionale e nazionale”.

(Adnkronos)