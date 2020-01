Precisazioni alla stampa relative all arresto dell ex direttore della filiale di Irsina della Banca Popolare di Puglia e Basilicata Michele Lolaico

(Bari 23 gennaio 2020) – In riferimento a quanto pubblicato su alcune testate di ieri e oggi relativamente all’arresto dell’ex direttore della filiale di Irsina della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Michele Lolaico, si precisa quanto segue:

L’attività di malversazione da parte del dipendente in questione e’ emersa a seguito accertamenti ispettivi disposti dalla banca. La Banca, previe contestazioni di rito, lo ha licenziato per giusta causa nel mese di dicembre 2017. Il licenziamento non e’ stato impugnato dall’interessato.

La Banca lo ha denunciato penalmente richiedendo anche il risarcimento dei danni.

