Confartigianato a Casa su misura 2020: partecipa anche tu!

Possibilità di partecipare nell’area espositiva associativa denominata “Artigiani 2030 “

L’edizione 2020 di Casa su misura, la più importante fiera di settore del Veneto, anticiperà la primavera e si mostrerà al grande pubblico tra fine febbraio e i primi di marzo.

La manifestazione sarà suddivisa in quattro macro tematiche – Abitare, Ri-costruire, Casa intelligente, Casa&natura – e si caratterizzerà sia per l’attenzione dedicata ad ambienti domestici da sempre rilevanti, come la cucina, i soggiorni o lo spazio domestico per gli amici a quattro zampe, sia per quelli sempre più ricercati quali conseguenze di stili di vita emergenti, come sono quelli dedicati al benessere e al lavoro da casa.

La nostra associazione, da sempre al fianco dei propri associati nella promozione di impresa, intende riproporre il concetto dell’abitare sostenibile, già sperimentato a Flormart 2019, mediante la creazione di un’area collettiva denominata Artigiani 2030 finalizzata a ribadire il ruolo centrale delle aziende artigiane nella costruzione di spazi abitativi capaci di coniugare innovazione e sostenibilità.

Inoltre, Confartigianato Imprese Padova sarà impegnata nell’individuazione di soluzioni capaci di facilitare la partecipazione anche individuale delle aziende associate.

La partecipazione a Casa su misura, pertanto, oltre che per le aziende operanti nel sistema casa (edilizia, legno arredo, impiantistica, imprese di pulizie, manutenzione del verde), può rappresentare un’importante occasione per tutte le realtà operanti nel campo della mobilità sostenibile (bici, auto, etc.) o collegate ai focus sopra citati e cioè benessere, cucina, amici a 4 zampe, soluzioni per il lavoro da casa.

Se vuoi avere informazioni più dettagliate sugli spazi disponibili e sui costi contatta il nostro referente, Andrea Spolaore, chiamando lo 0429.786132 o scrivendo a [email protected]

Informazioni tecniche

Casa su Misura 2020

Dove: Fiera di Padova, via N. Tommaseo 59

Quando: Sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo, poi da giovedì 5 a domenica 8 marzo

Orario: Giovedì e venerdì dalle 15 alle 20; sabato e domenica dalle 10 alle 20

Info: Biglietti d’ingresso a pagamento (intero 8 euro, ridotto 6 euro), biglietti omaggio per gli iscritti ad eventi realizzati da Confartigianato Padova a Casa su misura

(Unione Provinciale Artigiani Padova)