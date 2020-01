Smog: Legambiente, in Veneto un giorno su tre si respira aria malata (2)

(Adnkronos) – E l’inizio del 2020 non prospetta nulla di buono. Nelle prime tre settimane del 2020 Treviso ha superato per 19 giorni i limiti di PM10. Ma in tutte le Città si soffoca: a Venezia e Padova i giorni di superamento sono 18, segue Vicenza con 17. Male va anche Rovigo e Verona con 15 giorni di superamento dei limiti di legge.

“In questo contesto – commenta il presidente di Legambiente Veneto Luigi Lazzaro – non possiamo che rimanere stupiti dalle continue dichiarazioni di questi giorni da parte di Sindaci e Amministratori pubblici che giocano a confezionare fake news strumentalizzando dati e informazioni parziali per giustificare l’assenza coraggio e di una visione programmatoria a medio e lungo termine. Se infatti il riscaldamento a biomasse a livello regionale e nazionale incide molto sull’emissioni di Pm10 primario, a livello urbano è il traffico il settore maggiormente impattante. La smettano di sostenere il contrario”.

“La debole e sporadica costellazione di misure anti-smog messe in campo dalle città dell’area padana – prosegue Lazzaro – sono solo interventi palliativi di natura emergenziale e non producono effetti duraturi. È urgente mettere in campo politiche e azioni efficaci ed integrate che riguardino tutte le fonti inquinanti, programmando interventi sia sulla mobilità urbana sempre più pubblica, condivisa, a zero emissioni, che sulla riqualificazione energetica, le produzioni industriali e l’agricoltura. Solo così si potrà aggredire davvero l’inquinamento atmosferico, salvaguardare la salute dei cittadini e magari finirla con l’assurdo teatrino dello “scaricabarile” tra Comuni, Regioni, Stato e Comunità Europea.”

