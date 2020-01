Piazzola S/Brenta: Nuova viabilità per i mercatini dell’antiquariato

A partire dal Mercatino dell’Antiquariato del 26/01/2020 saranno introdotte importanti novità, frutto di sperimentazioni effettuate in occasione di eventi precedenti, in fatto di viabilità e parcheggi.

Come illustrato nella piantina allegata vigerà infatti il divieto d’accesso al centro di Piazzola sul Brenta, fatti salvi i residenti ed i possessori dell’apposito pass (il cui rilascio può essere richiesto alla Polizia Locale); saranno aperti unicamente 6 varchi (via Dante, via Schumann, via Rolando, via Cavalieri di Vittorio Veneto, via Martiri della Libertà e via Fermi) attraverso i quali poter accedere, fino ad esaurimento dei posti disponibili, ai parcheggi predisposti.

Tutti i parcheggi saranno aperti, al costo di 3 € auto/giorno, a partire dalle ore 7.30. Si precisa che al completamento dei parcheggi disponibili nel centro di Piazzola sul Brenta, sarà possibile usufruire solamente del parcheggio ubicato in Zona industriale (via Maestri del Lavoro – via G. Rossa).

Si comunica inoltre che per tutti coloro che parcheggeranno in via Maestri del Lavoro – via G. Rossa (Zona Industriale), incluso nel prezzo del biglietto di parcheggio sarà compreso l’utilizzo del bus navetta, attivo dalle 9.00 alle 18.00. Tale servizio farà la spola tra la Zona Industriale e via Bistolfi da dove è possibile utilizzare il percorso pedonale che conduce direttamente al “Viale delle Magnolie”, entrata al Mercatino.

Tutte le strade di accesso alla città saranno transennate e presidiate da parte della Polizia Locale e dei volontari dell’associazione “Crescere a Piazzola” incaricata della gestione dei parcheggi.

La viabilità da e per i Comuni limitrofi, sia lungo l’asse nord – sud corrispondente alla S.P. 94 (Carmignano / Grantorto – Villafranca Padovana) che est – ovest S.P. 10 (Campo San Martino – Camisano Vicentino), non sarà interessata da limitazioni e restrizioni al traffico.

PER GLI ESPOSITORI

Vi sarà la possibilità di parcheggiare, fino ad esaurimento dei posti, negli spazi centrali indicati nella piantina dal color giallo.